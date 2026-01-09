COBURG. Unbekannte haben auf dem Salvatorfriedhof eine Gedenktafel für die Gefallenen der Weltkriege beschädigt. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Nach Angaben von Mitarbeitern der Stadt Coburg besprühte ein bislang unbekannter Täter die Gedenktafel im Bereich des Salvatorfriedhofes mit schwarzer Farbe. Die Tat ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres. Eine genauere Eingrenzung des Tatzeitraums ist bislang nicht möglich.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer zu Jahresbeginn verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Salvatorfriedhofes gemacht hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.