Zwischen gestern Abend und heute Morgen kam es infolge des Sturmtiefs „Elli“ in der Oberpfalz zu zahlreichen Glätteunfällen. Insgesamt registrierte die Polizei 24 Verkehrsunfälle, zwischen gestern 22:30 Uhr und heute 7 Uhr, überwiegend mit Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand insgesamt nur eine Person, welche in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Auf der Autobahn A3 kam es zu einem größeren Unfall. Die Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Nürnberg vorübergehend voll gesperrt werden. Seit etwa 06:15 Uhr wird der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Beide beteiligten Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der beteiligte weiße Sattelzug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dieser dürfte im hinteren linken Bereich beschädigt sein. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 oder bei einer Verkehrspolizei Regensburg unter der Telefonnummer: 0941/5062921 zu melden.

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich heute gegen 6 Uhr auf der Staatsstraße 2160 bei Moosbach, aufgrund der glatten Verhältnisse. Durch den Unfall wurde eine Person verletzt, welche in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Drei weitere Personen blieben unverletzt.

Die regionalen Unfallzahlen verteilen sich wie folgt:

sechs Unfälle im Landkreis Regensburg,

neun im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.,

fünf im Landkreis Schwandorf,

zwei im Landkreis Amberg-Sulzbach sowie

zwei im Landkreis Tirschenreuth.

Im Regensburger Ortsteil Kumpfmühl rutschte ein Pkw in einen Stromverteilerkasten, wodurch es über Nacht in mehreren Haushalten zu einem Stromausfall kam.

Die Unfälle ereigneten sich über die gesamte Nacht hinweg, wobei der Schwerpunkt mit vierzehn Unfällen ab 4 Uhr lag. Erfahrungsgemäß kommt es bei Glätte häufig zu Folgeunfällen. Die Oberpfälzer Polizei legte daher ein besonderes Augenmerk auf eine schnelle Absicherung der Unfallstellen sowie auf zeitnahe Verkehrsmeldungen, um weitere Gefährdungen zu vermeiden.

Die Oberpfälzer Polizei ist auch bei schwierigen Wetter- und Witterungsverhältnissen mit erhöhter Aufmerksamkeit und starken Kräften im Einsatz, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und Unfallgeschehen professionell aufzunehmen.

Tipps der Polizei:

Grundsätzlich empfehlen wir eine vorrauschauende Fahrweise und raten zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Vor allem bei den angekündigten Witterungsverhältnissen ist dies unerlässlich. Schnee, Eis und Glätte können das Fahrverhalten des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigen.

1. Licht und Sicht

Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Scheinwerfer und Rücklichter Ihres Fahrzeugs funktionieren. Eine gute Beleuchtung ist in der dunklen Jahreszeit unerlässlich – sowohl um selbst rechtzeitig Hindernisse zu erkennen als auch um frühzeitig gesehen zu werden.

Achten Sie zudem auf die richtige Einstellung der Scheinwerfer, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden. Bei Nebel, Regen oder Schneefall sollten Sie auch tagsüber mit Abblendlicht fahren. Halten Sie stets ausreichend Abstand und rechnen Sie jederzeit mit plötzlich auftretenden Sichtbehinderungen.

2. Winterreifen

Die Faustregel lautet: „Von O bis O – von Oktober bis Ostern“. Spätestens bei Frost oder schlechter Witterung sollten Sie auf Winterreifen gewechselt haben. Sommerreifen verlieren schon bei Temperaturen unter +7 Grad deutlich an Haftung. Wer im Winter mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch ein Bußgeld.

4. Runter vom Gas – längerer Bremsweg

Glatte Fahrbahnen beeinträchtigen den Bremsweg erheblich. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets den Straßen- und Wetterbedingungen an. Planen Sie mehr Zeit für Ihre Fahrten ein, so kommen Sie sicher und entspannt ans Ziel.

5. Radfahrer und Fußgänger: Sichtbarkeit rettet Leben

Sobald es dunkel wird, sind unbeleuchtete Radfahrer und Fußgänger schwer zu erkennen.

Tragen Sie helle oder reflektierende Kleidung und überprüfen Sie die Beleuchtung Ihres Fahrrads regelmäßig. Radfahrer sollten bereits in der Dämmerung mit Licht fahren.