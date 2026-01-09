NIEDERBAYERN. In der Nacht von Donnerstag (08.01.2026) auf Freitag (09.01.2026) ereignete sich bislang rund 30 Verkehrsunfälle aufgrund der derzeitigen Wetterlage.

Bei acht Verkehrsunfällen sind einige Personen leicht verletzt worden. Im Bereich Thurmansbang kam ein Pkw-Lenker aufgrund Schneeglätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt diverse Prellungen. Im Bereich Niederalteich geriet ein Pkw aufgrund Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Bei den übrigen Verkehrsunfällen blieb es nach bisherigen Kenntnisstand bei Blechschäden.

Heute in den frühen Morgenstunden ereignete sich Staatsstraße 2327 zwischen Griesbach und Frichlkofen (Landkreis Dingolfing-Landau) ein tödlicher Verkehrsunfall. Die Staatsstraße ist aktuell wegen der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Veröffentlicht: 09.01.2026, 07.40 Uhr