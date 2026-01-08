ICHENHAUSEN. Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 18-jähriger Deutscher mit dem Pkw seines Vaters die Bahnstraße in Hochwang und fuhr über die Bahngleise auf den dortigen Feldweg ein. Im Folgenden wollte der Fahrzeugführer nach links auf eine dortige Brücke abbiegen. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und vermutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor der Herr die Traktion über das Fahrzeug und schoss geradeaus zwischen der Brücke und einem Baum den Abhang hinunter. Das Fahrzeug landete hierbei im kalten Wasser der Günz und begann sofort zu sinken. Der ebenfalls 18-jährige Beifahrer reagierte schnell und konnte noch rechtzeitig die Beifahrertüre öffnen, durch welche die beiden Heranwachsenden das sinkende Fahrzeug verlassen konnten. Beide Personen schwammen an das wenige Meter entfernte Flussufer und konnten sich zwar unterkühlt, ansonsten jedoch unverletzt in Sicherheit begeben. Das Fahrzeug hatte jedoch weniger Glück und war zwischenzeitlich komplett in dem ca. vier Meter tiefen Gewässer abgesunken. An der Bergung des Fahrzeuges waren die Feuerwehren Ichenhausen und Hochwang, sowie die DLRG Leipheim involviert, da sie aufgrund des schwierigen Geländes nur mit dem Einsatz von speziell ausgebildeten Tauchern möglich war. An dem Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein wirtschaftlicher Totalschaden. (PI Günzburg)

