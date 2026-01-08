SEEON, LKR. TRAUNSTEIN. Auch in diesem Jahr fand wieder die traditionelle Winter-Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon statt. Der polizeiliche Einsatzleiter, Polizeioberrat Anton Huber, zieht eine durchwegs positive Bilanz.

Die Vorbereitung und Durchführung der umfangreichen polizeilichen Einsatzmaßnahmen zum Schutz der Veranstaltung sowie deren Teilnehmer auf der Klosterinsel und die in diesem Zusammenhang notwendigen verkehrslenkenden Maßnahmen wurden vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd der Polizeiinspektion Trostberg übertragen, die sich eng mit den Sicherheitsbehörden abgestimmt hatte.

Als besondere Gäste der Tagung nahmen neben dem Bundeskanzler Friedrich Merz, u.a. der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, die Bundesminister Alexander Dobrindt, Alois Rainer und Dorothee Bär, die finnische Außenministerin Elina Valtonen, sowie der litauische Staatspräsident Prof. Dr. Gitanas Nauséda teil.

Am Vormittag des Dreikönigstags wurden auf der zugewiesenen Versammlungsfläche vor der Klosterinsel zeitgleich fünf verschiedene Versammlungen abgehalten. Die Bürgerinitiative „Rott rot(t)tiert“ war, nach anfänglichem Autokorso mit 20 Fahrzeugen, mit etwa 50 Personen vor Ort. Die größte Personengruppe stellten die Hebammen mit ca. 150 Versammlungsteilnehmern. Eine Versammlung für „Demokratie, Vielfalt und Klimagerechtigkeit“ war mit ca. 20 Personen vertreten und der Bayerische Beamtenbund mit ca. 50 Personen hielt eine Mahnwache für faire Einkommen im öffentlichen Dienst ab. Eine Gruppe mit fünf Personen protestierte „Gegen Industrie und Windkraftanlagen in unseren Wäldern“ am ersten Tag und mit zehn Personen am dritten Tag der Veranstaltung. Zudem kamen noch drei Landwirte am selben Tag zu einer Spontanversammlung gegen das Freihandelsabkommen Mercosur zusammen. Alle Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei.

Im Einsatz waren neben den Kolleginnen und Kollegen des Dienststellenverbunds Trostberg-Traunreut Kräfte umliegender Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, u.a. auch Polizeireiter und die Wasserschutzpolizei. Zudem waren Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie des Bundeskriminalamtes im Einsatz.

Die Veranstaltung verlief ohne sicherheitsrelevante Störungen.

Wie jedes Jahr werden die Erkenntnisse aus dem Einsatz in die Planungen des nächsten Einsatzes einfließen.

Der Dank des Einsatzleiters Anton Huber gilt der Gemeinde Seeon-Seebruck, insbesondere dem 1. Bürgermeister Herrn Bartlweber und Frau Oberhans, dem Landratsamt Traunstein, Frau Ederer-Posch und Herrn Schölzel vom Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon sowie den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Seeon und des Malteser Hilfsdienstes für die wieder einmal hervorragende Zusammenarbeit. Die reibungslose Zusammenarbeit der beteiligten Stellen ist ein Garant für die erfolgreiche Einsatzabwicklung.