0037 – Die Polizeistation Wertingen bekommt einen neuen Leiter

Polizeivizepräsident Michael Riederer begrüßte am 07.01.2026 Polizeihauptkommissar Markus Trieb als neuen Leiter der Polizeistation Wertingen.

Markus Trieb wurde 2005 im mittleren Polizeivollzugsdienst eingestellt und absolvierte 2015 das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Nach verschiedenen Stationen bei der Bereitschaftspolizei, dem Bayerischen Landeskriminalamt sowie verschiedenen Stellen im Bereich des PP Schwaben Nord, war Markus Trieb zuletzt insgesamt sieben Jahre Angehöriger der Pressestelle des PP Schwaben Nord und davon vier Jahre als Leiter der Pressestelle tätig. Zum 01.01.2026 übernahm er nun die Leitung der Polizeistation Wertingen

0038 – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Donnerstag (08.01.2026) war ein 16-jähriger E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss in der Blücherstraße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 16-Jährigen.

Der 16-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0039 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Haunstetten – Am Montag (05.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos in der Straße „Unterer Talweg“. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 19.00 Uhr war eine 80-Jährige sowie eine 46-jährige Autofahrerin im Unteren Talweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die 80-Jährige sowie die 46-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 80-Jährige sowie die 46-Jährige. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die 80-Jährige sowie die 46-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

0040 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Am Mittwoch (07.01.2026) entwendete eine 54-Jährige Waren aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 11.00 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Diebstahl und verständigten die Polizei. Bei der 54-Jährigen stellten die Beamten das Diebesgut sicher. Außerdem führte die 54-Jährige Gegenstände zum Öffnen der Diebstahlsicherungen mit sich. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 54-Jährige.

Die 54-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.