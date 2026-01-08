BAD GRÖNENBACH. Fahndungsbeamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau kontrollierten am Dienstagabend einen Pkw im Gewerbegebiet Bad Grönenbach. Sie stellten dabei fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand und dem Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Bei der weiteren Überprüfung des 48-jähigen Fahrers stellten die Beamten zudem fest, dass dieser offensichtlich unter Drogeneinfluss stand und mit Vollstreckungshaftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde deshalb festgenommen und sein Fahrzeug durchsucht. Die Fahnder entdeckten dabei im Handschuhfach Kokain im mittleren zweistelligen Grammbereich. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden daraufhin zunächst vom Kriminaldauerdienst Memmingen und im Anschluss vom zuständigen Fachkommissariat der Memminger Kriminalpolizei übernommen. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete die vorläufige Festnahme und Vorführung des deutsch-amerikanischen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an. Der Tatverdächtige wurde gestern beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen zur Herkunft und weiteren Bestimmung des Rauschgiftes dauern an. (KPI Memmingen)