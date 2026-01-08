SULZBACH-ROSENBERG, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Mittwoch, 7. Januar 2026, übergab eine Seniorin Geld an Betrüger. Die Übergabe fand in der Sauerzapfstraße in Sulzbach-Rosenberg statt. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und sucht Zeugen.

Die ältere Dame erhielt gegen 13:45 Uhr einen Anruf, bei dem sich die Täter zunächst als ihre Enkelin ausgaben. Am Telefon meldete sich eine weinerlich klingende Frauenstimme, die mitteilte, dass die Tochter der Seniorin ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Im weiteren Verlauf wurde das Gespräch an eine angebliche Ärztin übergeben, die der Seniorin mitteilte, dass ihre Tochter schwer erkrankt sei und dringend eine Chemotherapie benötige. Diese Behandlung würde jedoch 100.000 Euro kosten, und ohne sofortige Zahlung drohe der Tod der Tochter innerhalb von drei Wochen.

Unter dem Druck der angeblichen Dringlichkeit fragte die „Ärztin“ daraufhin, wie viel Geld die Seniorin zu Hause habe. Die Geschädigte entschloss sich, mehrere tausend Euro in bar zusammenzusuchen. Diese nahm sie in einem Beutel verpackt und übergab das Geld einem unbekannten Abholer. Dieser entfernte sich anschließend fußläufig. Die Übergabe des Bargelds fand in der Sauerzapfstraße in Sulzbach-Rosenberg statt.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

ca. 165 cm groß

ca. 30 Jahre alt

schlanke Statur

Bekleidung: dunkelschwarze Mütze, dunkelbeigen Jacke und dunkle Jeans

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen, die am 7. Januar 2025, zwischen 13:30 und 15:30 Uhr in der Sauerzapfstraße oder im näheren Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.

Häufig geben sich die Betrüger als Verwandte oder bekannte Personen aus, um Vertrauen zu erwecken. Um solche Betrugsversuche zu vermeiden, sollten aus Sicht der Polizei folgende Tipps beachtet werden: