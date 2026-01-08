BERG, LKR. HOF. Austausch auf Augenhöhe, direkte Gespräche mit Behörden und ein fester Treffpunkt für Fernfahrer: Der Fernfahrerstammtisch in Berg ist mehr als ein Termin im Kalender – er lebt von der aktiven Teilnahme der Trucker.

Am Dienstag, den 07. Januar 2026, fand zum Jahresauftakt der erste Fernfahrerstammtisch des neuen Jahres im Autohof in Berg statt. Der Stammtisch zählt zu den letzten noch bestehenden Fernfahrerstammtischen dieser Art in Bayern. Ziel ist es, Fernfahrern regelmäßig die Möglichkeit zu geben, sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen und direkt mit Vertretern von Behörden ins Gespräch zu kommen. Organisiert wird der Stammtisch von Nadine Kulpa, Leiterin der Schwerverkehrskontrollgruppe Hof, die den Austausch zwischen Fernfahrern und Behörden aktiv begleitet und fördert.

Neben den klassischen Themen der Verkehrssicherheit werden beim Fernfahrerstammtisch in Berg immer wieder auch besondere Einblicke geboten. So nahm Werner Heinritz, Betriebsleiter von Hiltl Fahrzeugbau in Hof und selbst ehemaliger Fernfahrer, die Teilnehmer in einer früheren Veranstaltung mit auf eine Zeitreise in die 70er und 80er Jahre. Anhand historischer Bilder berichtete er von seinen Fahrten in den Nahen Osten, schilderte den damaligen Alltag auf staubigen Pisten, improvisierte Reparaturen unterwegs und den besonderen Zusammenhalt unter Fernfahrern. Solche Beiträge verleihen dem Stammtisch eine besondere Tiefe und machen ihn zu mehr als einer reinen Informationsveranstaltung.

Neues Jahr - neuer Stammtisch

Zum Start ins neue Jahr stand zunächst der offene Austausch im Mittelpunkt. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um über aktuelle Herausforderungen im Berufsalltag zu sprechen, Erfahrungen zu teilen und Themen zu benennen, die sie im täglichen Schwerverkehr beschäftigen. Genau dieser Dialog ist das Fundament des Stammtisches.

Der Fernfahrerstammtisch in Berg findet regelmäßig am Autohof statt und soll auch 2026 ein fester Anlaufpunkt bleiben. Für das laufende Jahr sind bereits unterschiedliche Themen geplant. Dazu zählen unter anderem eine Auffrischung in Erster Hilfe, Informationen zu allgemeinen Neuerungen im Schwerverkehr sowie Gespräche zum Thema Verwaltungshelfer bei Schwertransporten. Im Vordergrund steht dabei stets der praxisnahe Austausch.

Ein zentrales Anliegen des Stammtisches ist der direkte Dialog zwischen Fernfahrern und Behörden. Fragen können offen gestellt, Abläufe erklärt und Probleme angesprochen werden. Das schafft Verständnis, Transparenz und Vertrauen – auf beiden Seiten.

Der nächste Termin

Der nächste Fernfahrerstammtisch in Berg findet am Dienstag, den 04. Februar 2026, statt. Neue Teilnehmer sind ausdrücklich willkommen. „Der Stammtisch lebt davon, dass Fahrer ihre Erfahrungen einbringen und den Austausch aktiv mitgestalten“, erklärt Nadine Kulpa.Der Fernfahrerstammtisch in Berg zeigt, dass Präventionsarbeit im Schwerverkehr dann besonders wirksam ist, wenn sie auf Dialog, Regelmäßigkeit und persönlicher Begegnung basiert.