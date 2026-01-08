61-Jähriger vermisst - Wer kann Hinweise geben?

REMLINGEN, LKR. WÜRZBURG. Seit Mittwochabend wird ein 61-Jähriger vermisst. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zuletzt wurde der Herr am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, in der Unteren Gasse in Remlingen gesehen. Er ist vermutlich mit einem blauen VW unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen durch und hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise werden unter Tel. 0931/457-1630 entgegengenommen.