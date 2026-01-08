PEGNITZ. Die Leitung der Polizeiinspektion Pegnitz ist neu besetzt. Nach Abschluss seiner sechsmonatigen Führungserprobung übergab Polizeihauptkommissar Dominic Leicht die Verantwortung für die Dienststelle an Ersten Polizeihauptkommissar Markus Öhring. Die feierliche Amtsübergabe fand im evangelischen Gemeindezentrum in Pegnitz statt.

Dominic Leicht schließt Führungserprobung erfolgreich ab

Im Rahmen der Führungserprobung für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene leitete Polizeihauptkommissar Dominic Leicht in den vergangenen sechs Monaten die Polizeiinspektion Pegnitz. Der 1989 in Bayreuth geborene Polizeibeamte begann seine Laufbahn bei der Bayerischen Polizei im mittleren Dienst, absolvierte anschließend erfolgreich das Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst und übernahm früh erste Führungsverantwortung.

Verwendungen bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt sowie bei der Kriminalpolizei Bamberg und Bayreuth unterstreichen seine umfangreiche dienstliche Erfahrung. Zuletzt war Leicht im Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Oberfranken tätig, unter anderem im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Polizeipräsident Armin Schmelzer bescheinigte ihm eine hohe fachliche Kompetenz sowie ausgeprägte soziale Stärke und wünschte ihm für seinen weiteren beruflichen Weg viel Erfolg.

Markus Öhring übernimmt die Leitung der Dienststelle

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 übernahm Erster Polizeihauptkommissar Markus Öhring die Leitung der Polizeiinspektion Pegnitz. Der 1985 in Schweinfurt geborene Polizeibeamte wuchs im Landkreis Main-Spessart auf und trat nach dem Abitur im Jahr 2004 in den Dienst der Bayerischen Polizei ein.

Nach dem Studium folgten Verwendungen beim Polizeipräsidium München, bei der Kriminalpolizei Schweinfurt sowie in landesweiten Projekten, unter anderem beim Aufbau des Logistikzentrums der Bayerischen Polizei. Seit 2022 ist Öhring im Polizeipräsidium Oberfranken eingesetzt, zuletzt bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt. Im Jahr 2023 wurde er zum Ersten Polizeihauptkommissar ernannt.

In würdigem Rahmen dankte Polizeipräsident Schmelzer Dominic Leicht für dessen großes Engagement. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, mit Markus Öhring einen erfahrenen, verantwortungsbewussten und zugleich menschlich nahbaren Dienststellenleiter mit der Führung der Polizeiinspektion Pegnitz betraut zu haben.