COBURG. Am Dienstagnachmittag kam es am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Lossaustraße zu einem Vorfall, bei dem zwei junge Frauen beleidigt, bedroht und bespuckt wurden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Gegen 17.30 Uhr warteten eine 20-jährige Syrerin und eine 24-jährige Afghanin an einer Haltestelle am ZOB. Zur gleichen Zeit hielt sich ein Mann im Bereich der Haltestelle auf, der lautstark herumschrie und sich deutlich verhaltensauffällig zeigte. Zunächst beleidigte er mehrere Personen mit offensichtlichem Migrationshintergrund, die sich in der Nähe aufhielten.

Im weiteren Verlauf ging der Mann wild gestikulierend auf die beiden Frauen zu. Er beleidigte und bedrohte sie gezielt. Beide Frauen trugen Kopftücher. Als sie schließlich in den Bus einsteigen wollten, spuckte der Täter eine der Geschädigten von hinten an.

Auch nach Abfahrt des Busses der Linie 1407 geriet der Mann nach bisherigen Erkenntnissen mit weiteren Passanten in Streitigkeiten.

Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 1,75m groß

Trug eine Jeans sowie eine grau-grüne Daunenjacke. Die Kapuze hatte er aufgezogen.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung.

Wer den Vorfall am Dienstag am Zentralen Omnibusbahnhof in Coburg oder in der Buslinie 1407 beobachtet hat oder Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden. Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.