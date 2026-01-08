Niederbayern: Trotz zum Teil winterlicher Straßenverhältnisse kommt es im Regierungsbezirk zu kaum nennenswerten Beeinträchtigen und nur wenigen witterungsbedingten Verkehrsunfällen.

Insgesamt haben seit den frühen Morgenstunden im gesamten Dienstbereich 11 witterungsbedingten Verkehrsunfälle ereignet, davon sind bei vier Unfällen einige Personen leicht verletzt worden, bei den übrigen Unfällen blieb es lediglich bei Blechschäden. Auf der BAB A 3 zwischen Garham und Iggensbach kollidierte ein Lkw mit der Mittelleitplanke, zwei dahinter fahrende Lkw mussten verkehrsbedingt abbremsen, wobei einer davon ins Schleudern geriet und mit dem Bus kollidierte.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute in den frühen Morgenstunden im Raum Neustadt a. d. Donau auf der B 299. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet ein 43-jähriger Audi-Fahrer in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Multi-Van, der von einem 29-Jährigen aus dem Landkreis Kelheim gesteuert wurde.

Veröffentlicht: 08.01.2026, 10.15 Uhr