SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. Ein Brand im Ortsbereich Thüngfeld sorgte am Mittwochabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehr.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, eine Scheune in Thüngfeld in Brand. Die eingesetzten Kräfte konnten das Gebäude nicht mehr retten. Die Scheune brannte vollständig nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhinderten sie jedoch.

Um den Einsturz von Gebäudeteilen der brennenden Scheune auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern, brachten die Einsatzkräfte einen Bagger an die Brandörtlichkeit. Mit diesem sollte die Scheune kontrolliert zum Einsturz gebracht werden.

Durch das eingesetzte Löschwasser wurde zudem eine angrenzende Scheune so stark beschädigt, dass die Feuerwehr diese abstützte, um einen Einsturz zu verhindern.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 100.000 Euro.

Die Brandermittlungen übernahmen Ermittler der Kriminalpolizei Bamberg.