POSTBAUER-HENG, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Seit Weihnachten ereigneten sich zwei Einbrüche im Haferweg in Postbauer-Heng. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen.

Der erste Einbruch ereignete sich im Tatzeitraum vom 23. Dezember 2025, 18:00 Uhr, bis 5. Januar 2026, 23:00 Uhr, im Haferweg in Postbauer-Heng. Am 5. Januar kamen die Bewohner spätabends aus dem Urlaub zurück und stellten fest, dass in die Wohnung eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter verschafften sich – nach ersten Erkenntnissen – über das Kellerfenster gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Anschließend wurden die Zimmer durchsucht und durchwühlt und dabei Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich entwendet. Auch die Garage wurde angegangen.

Im Tatzeitraum vom 21. Dezember 2025, 02:30 Uhr, bis 6. Januar 2025, 02:40 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch im Haferweg in Postbauer-Heng. Auch hier wurde die Tat während einer längeren Abwesenheit der Bewohner verübt. Nachbarn meldeten den Einbruch bei der Polizei. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses gewaltsam Zutritt. Im Inneren wurden die Räume durchwühlt. Der Entwendungsschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Haben Sie in den oben genannten Zeiträumen im Bereich des Haferwegs bzw. Finkenwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.