0031 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen im Stadtgebiet

Universitätsviertel – In der Zeit von Sonntag (21.12.2025), 09:00 Uhr bis Dienstag (06.01.2026), 12:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung in der Lilienthalstraße.

Der oder die Täter entwendeten diverse Wertgegenstände. Der genauere Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (19.12.2025), 14:00 Uhr bis Montag (29.12.2025), 02:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung in der Sanderstraße.

Der oder die Täter entwendeten diverse Wertgegenstände. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0032 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hammerschmiede – In der Zeit von Donnerstag (01.01.2026), 22:00 Uhr bis Montag (05.01.2026), 12:20 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Ulstettstraße.

Eine bislang unbekannte Person touchierte dabei einen LKW, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am LKW entstand ersten Schätzungen zufolge an der Frontpartie ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0033 - Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am Dienstag (06.01.2026) war eine 34-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss in der Feldstraße/Kobelweg unterwegs.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 24-Jährige.

Die 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0034 - Polizei ermittelt nach Nötigung im Straßenverkehr

------------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Innenstadt - Am Montag (05.01.2026) nötigte ein 26-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Autofahrer im Bereich der Wertachbrücke.

Gegen 13:00 Uhr stellte sich der 26-Jährige zu Fuß auf die Fahrbahn und blockierte hierbei den fließenden Verkehr. Im Zuge dessen kam es zu verbalen Streitigkeiten mit mehreren Autofahrern. Hierbei bedrohte der Mann einen Autofahrer.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten bedrohte er auch diese. Die Beamten brachten den Mann zur Feststellung seiner Identität auf die Polizeidienststelle. Hier beleidigte der Mann die Beamten mehrfach.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ am 06.01.2026 einen Haftbefehl u.a. wegen Bedrohung und setzte diesen in Vollzug. Der 26-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Nötigung im Straßenverkehr, Bedrohung und Beleidigung gegen den Mann.

Der 26-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die von dem Vorfall unmittelbar betroffen waren oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0035 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt – Bereits am Sonntag (23.11.2025) entwendeten ein 26-jähriger und ein 31-jähriger Mann offenbar ein E-Bike in der Augsburger Innenstadt.

Gegen 23.00 Uhr verständigte ein Passant die Polizei und teilte mit, dass zwei Männer mutmaßlich ein Fahrrad entwendet hätten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Einsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie vorläufig fest. Bei den beiden stellten die Beamten ein E-Bike der Marke Corratec fest. Einen Eigentumsnachweis konnten die beiden jedoch nicht vorweisen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nun den Eigentümer des E-Bikes.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 26-Jährige sowie der 31-Jährige besitzen die tschechische Staatsangehörigkeit.