NEU-ULM. Die 86-Jährige Frau, die seit dem 05.01.2026 in Neu-Ulm als vermisst galt, wurde heute tot aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Die Vermisste wurde heute (07.01.2026) in der Donau leblos aufgefunden. Nach der Bergung konnte leider nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Todesfall hat nun der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person im Rahmen der Vermisstenfahndung – zu löschen! Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (PP Schwaben Süd/West)

