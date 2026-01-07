REGENSBURG. Während des Weihnachtsurlaubs brach ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung einer Familie im Regensburger Norden ein und entwendete Wertgegenstände. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Montag, 5. Januar, kam eine Familie nach dem Weihnachtsurlaub wieder zurück in ihre Wohnung in der Pommernstraße in Regensburg. Dabei stellten die Bewohner fest, dass eingebrochen wurde. Im Tatzeitraum vom 21. Dezember 2025, 06:00 Uhr, bis 5. Januar 2026, 19:25 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung. Der Unbekannte durchwühlte die Wohnräume und entwendete unter anderem Schmuck und Bargeld. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Haben Sie im oben genannten Zeitraum im Bereich der Pommernstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.