34. Brandfall; zwei Personen verletzt – Bogenhausen

Am Dienstag, 06.01.2026, gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus.

Als die Wohnungsinhaber den Brand bemerkten, verständigten sie den Notruf.

Ersten Erkenntnissen nach, entzündete sich ein mit Kerzen bestückter Christbaum, welcher durch die Wohnungsinhaber, selbstständig gelöscht werden konnte. Nachlöscharbeiten durch die Feuerwehr mussten ebenfalls durchgeführt werden.

Beide Wohnungsinhaber (ein über 90-Jähriger und ein 58-Jähriger) wurden leicht verletzt und mussten ambulant durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt werden.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

35. Sexuelle Belästigung – Neuhausen

Am Dienstag, 06.01.2026, gegen 18:30 Uhr, befand sich eine 50-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs Rotkreuzplatz. Dort wurde sie von einer ihr unbekannten männlichen Person angesprochen, welche ihr zudem ein Kompliment machte. Dies ignorierte die 50-Jährige und begab sich zur dortigen Toilettenanlage. Dabei berührte der Täter die 50-Jährige unsittlich im Bereich des Gesäßes und oberhalb der Bekleidung im Brustbereich. Als sich die 50-Jährige in der Toilette einsperrte, verließ der Täter die WC-Anlage.

Im Anschluss verständigte sie den Polizeinotruf 110 über diesen Vorfall.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen führte bislang nicht zur Identifizierung und Ergreifung des Täters.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 165 cm, ca. 70 kg, asiatisches Erscheinungsbild, 3 Tage Bart, braune oder schwarze Cap, Brille, Kopfhörer (Airpods), schwarzer Parker.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Rotkreuzplatzes Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

36. Sachbeschädigung an Zigarettenautomaten – Neuperlach

Am Dienstag, 06.01.2026, gegen 22:00 Uhr, vernahm eine Anwohnerin ein lautes Knallgeräusch, woraufhin sie den Polizeinotruf verständigte. Umgehend wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Wie sich vor Ort herausstellte, kam es in der Kafkastraße zur Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Der Zigarettenautomat war mittels einer Wandhalterung an einem Müllhäuschen montiert. Durch die Wucht der Detonation wurde der Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen und hierdurch beschädigt.

Die Anwohnerin konnte unmittelbar nach der Tat zwei Personen flüchten sehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung und Identifizierung der Täter.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kafkastraße und Tucholskystraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

37. Brand eines Pkw – Milbertshofen

Am Dienstag, 06.01.2026, gegen 23:35 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen in einem Hinterhof abgestellten brennenden PKW VW. Ein weiterer auf den Brand aufmerksam gewordener Zeuge löschte daraufhin den Brand eigenständig.

Anschließend informierte er den Polizeinotruf 110. Umgehend begaben sich Feuerwehr und Polizei zum Brandort.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Milbertshofener Straße, Domagkstraße, Bad-Soden-Straße und Ingolstädter Straße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

38. Wohnungsbrand – Laim

Am Dienstag, 06.01.2026, gegen 07:30 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin eine Rauchentwicklung im 2. Stock eines Mehrfamilienhauses und informierte daraufhin den Notruf.

Bei Eintreffen der Polizei wurde ein Brand in einer Wohnung festgestellt, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte mit Hilfe der Feuerwehr das Haus verlassen. Eine vierköpfige Familie, die ebenfalls im Mehrfamilienhaus wohnt, musste durch die Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet werden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, wurde keine Person durch den Brand verletzt.

Die Wohnung wurde durch den Brand stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

39. Verstoß gegen das Waffengesetz – Schwabing

Am Montag, 05.01.2026, gegen 22:15 Uhr, meldete eine Zeugin dem Polizeinotruf 110, dass sich mit ihr in einem Fitnessstudio eine männliche Person befände, die augenscheinlich eine Waffe mitführt.

Umgehend begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte in der Trinkflaschenhalterung eines Laufbandes eine zurückgelassene PTB-Waffe samt Munition aufgefunden und sichergestellt werden. Als der Benutzer des Sportgerätes zurückkam, wurde er vor Ort kontrolliert. Bei ihm handelt es sich um einen 21-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Während der anschließenden Anzeigenaufnahme ergaben sich zudem Hinweise auf eine Alkoholisierung des 21-Jährigen. Da sich der 21-Jährige nicht ausweisen konnte, musste eine Passnachschau an der Wohnadresse durchgeführt werden. Dort übergab der 21-Jährige den Polizeibeamten weitere Munition, welche ebenso sichergestellt wurde. Zudem wurde sein kleiner Waffenschein einbehalten.

Der 21-Jährige wurde wegen diverser Verstöße nach dem Waffengesetz angezeigt. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei.

40. Einbruch in ein Reihenhaus – Brunnthal

In der Zeit von Sonntag, 28.12.2025, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 06.01.2026, 17:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit des Hausbewohners gewaltsam über das Kellergeschoss Zutritt zum Anwesen. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt unter Mitnahme von Schmuck und Bargeld im fünfstelligen Eurobereich.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haidstraße, Waldstraße und Taufkirchner Straße (Neukirchstockach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.