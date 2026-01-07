NEU-ULM. Seit Montag, 05.01.2026, 22:00 Uhr, wird eine 86-jähriger aus Neu-Ulm vermisst. Wer kann Hinweise zu ihrem Verbleib geben?

Die 86-Jährige verlies vermutlich am 05.01.2026 gegen 22:00 Uhr zu Fuß ihre Wohnung in unbekannte Richtung. Mögliche Anlaufstelle sind nach Rücksprache mit der Familie der Fußweg entlang der Donau.

Beschreibung der Vermissten:

ca.165 cm groß

schlanke Statur

grau-weiße Haare

sie trägt eine Brille

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Aufgrund der vermutlich getragenen Kleidung und den aktuell niedrigen Temperaturen wird von akuter Lebensgefahr ausgegangen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden an die Polizeiinspektion Neu-Ulm, Tel.: 0731/8013-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

(PI Neu-Ulm)

