PP SCHWABEN SÜD/WEST/KEMPTEN. Ein Jahresrückblick der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West weist eine Steigerung der Einsatzzahlen für das Jahr 2025 auf. Die Zahl der polizeilichen Einsätze stieg um ca. 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West bewältigten im vergangenen Jahr 135.768 Einsätze. Das entspricht rund 372 Einsätzen pro Tag oder einem Einsatz statistisch alle vier Minuten, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.

Zentrale Aufgabe der Polizeieinsatzzentrale ist die Koordinierung aller Polizeieinsätze, um insbesondere eine schnelle Hilfeleistung und Gefahrenabwehr zu gewährleisten.

Unter einen solchen Einsatz fallen alle Anlässe, von der verdächtigen Wahrnehmung oder der illegalen Müllablagerung bis hin zum Kapitaldelikt oder einem polizeilichen Großeinsatz beispielsweise bei Veranstaltungen. Hier werden auch gemeinsame Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdiensten und der Polizei erfasst, z.B. bei Verkehrsunfällen oder Bränden.

Am häufigsten rückten die Beamtinnen und Beamten zu Einsätzen mit dem Schlagwort „Verkehrsunfall mit Sachschaden“ aus, gefolgt von „Verkehrsdelikt“. Als dritthäufigstes Schlagwort sind in der Statistik „Verkehrsgefahr“ vermerkt, gefolgt von „Streitigkeiten“ und „Verkehrsunfall mit Verletzten“.

Das Einsatzmaximum im Jahr 2025 lag bei 535 Einsätzen am 5. Juli, gefolgt von 519 Einsätzen am 30. Mai und 513 Einsätzen am 19. September.

Die Beamtinnen und Beamten der Einsatzzentrale beantworteten im Jahr 2025 insgesamt 97.258 Notrufe. Das entspricht einem Durchschnitt von rund 266 Notrufen am Tag oder einem Notruf statistisch alle fünf Minuten, ebenfalls rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres.

Im Vorjahr lag die Zahl der Notrufe bei 99.531, daraus ergibt sich eine Verringerung um etwa minus 2,3 Prozent.

Vergleichsweise wenige Notrufe erreichen die Disponentinnen und Disponenten meist an Sonntagen. Ein akut hohes Notrufaufkommen entstand bei besondere Einsatzlagen - wie Gefahren auf den Autobahnen, z.B. durch Falschfahrer, Gegenständen oder Personen auf der Fahrbahn, oder durch Gefahren- oder Schadensmeldungen bei Unwetterlagen. Vermehrte Anrufe gehen auch ein, wenn Anrufbetrüger aktiv sind und die Bürgerinnen und Bürger dies der Polizei mitteilen. (PP Schwaben Süd/West)

