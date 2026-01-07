BAMBERG. Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in ein Juweliergeschäft. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 17.30 Uhr am Montag und 8.15 Uhr am Dienstag beschädigten die Täter zunächst die Eingangstür des Geschäfts in der Kleberstraße. Auch vor einer weiteren Stahltür, welche zu den Geschäftsräumen führt, machten sie nicht Halt. Gewaltsam brachen sie diese auf. Nach den ersten Feststellungen nahmen sie Gold- und Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Eurobereich an sich und flüchteten anschließend unerkannt.

Personen, die zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag im Bereich der Bamberger Kleberstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.