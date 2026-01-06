SCHWABACH. (18) Am Dienstagnachmittag (06.01.2026) ereignete sich auf der ST2409 zwischen Regelsbach und Schwabach ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.



Gegen 16:15 Uhr befuhr die Fahrerin (23, deutsch) eines Opel Corsa die Staatsstraße 2409 von Regelsbach kommend in Richtung Schwabach. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 23-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 26-jähriger Mann, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Schwabach führten vor Ort die Unfallaufnahme durch. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter unterstützt. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Staatsstraße bis 19:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher