26. Festnahme einer Tatverdächtigen nach Wohnungsraub – Schwabing

Am Montag, 05.01.2026, gegen 09:30 Uhr, klingelte eine 44-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München durchgehend bei einer über 70-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München, bis diese die Wohnungstüre öffnete.

Die 44-Jährige überrumpelte die über 70-Jährige direkt im Eingangsbereich der Wohnung. Sie griff der Rentnerin mit beiden Händen an den Hals und würgte diese kurzzeitig. Dazu schlug sie ihr mit der Faust mehrfach in das Gesicht. Die über 70-Jährige wurde bei diesem Angriff zusätzlich zu Boden gestoßen. Die 44-Jährige forderte sie nun auf, ihr Bargeld auszuhändigen. Sie packte die am Boden liegende Seniorin erneut, zog diese nach oben und forderte weiterhin die Herausgabe ihres Bargeldes. Die 44-Jährige durchsuchte schließlich selbstständig die Wohnräume und entnahm Bargeld aus einem Geldbeutel. Anschließend flüchtete sie.

Der Polizeinotruf 110 wurde über die integrierte Leitstelle informiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten konnte die über 70-Jährige angetroffen und versorgt werden. Durch die Befragung der über 70-Jährigen konnte kurz darauf die Wohnung der Tatverdächtigen im Nachbaranwesen ausfindig gemacht werden. Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnte die Tatverdächtige durch Zivilkräfte schließlich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die 44-Jährige wurde auf eine Polizeiinspektion verbracht und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 21 übernommen.

27. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung durch Graffiti – Neuhausen-Nymphenburg

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 23:30 Uhr, konnten durch Sicherheitsmitarbeiter der Münchner Verkehrsgesellschaft drei Personen festgestellt werden, die am U-Bahnhof Rotkreuzplatz einen U-Bahnzug mit Farbe besprühten. Nach Ansprache flüchteten die drei Täter zu Fuß durch den U-Bahntunnel in Richtung U-Bahnhof Gern. Durch einen Zeugen konnte einer der drei Täter dabei beobachtet werden, wie dieser nach Verlassen des U-Bahnhofs über eine Gartenmauer sprang.

Nach Verständigung des Polizeinotruf 110 wurde im Nahbereich eine Fahndung eingeleitet, welche zur Ergreifung der drei Tatverdächtigen führte. Bei diesen handelt es sich um zwei 18- und einen 19-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitzen in Sachsen. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, auf eine Polizeiinspektion gebracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Gegen die drei Tatverdächtigen wird nun wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung ermittelt. Das Kommissariat 23 führt die Ermittlungen fort.

28. Sachbeschädigung durch Schmierschrift – Berg am Laim

Im Zeitraum zwischen Freitag, 02.01.2026, 16:00 Uhr, und Samstag, 03.01.2026, 09:30 Uhr, bemerkte ein Angestellter einer kirchlichen Einrichtung in Berg am Laim wie ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Schmähschrift an die Gebäudefassade anbrachten. In der näheren Umgebung konnten an mehreren Örtlichkeiten weitere Schmierschriften festgestellt werden.

Die Schmierschriften beinhalteten verschiedene Schriftzüge, u.a. auch mit linksextremistischem Kontext. Es ist davon auszugehen, dass es sich um dieseleben Täter handelt. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalfachdezernat 4 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aschheimer Straße und Piusstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

29. Sexuelle Belästigung – Laim

Am Montag, 05.01.2026, gegen 20:00 Uhr, begab sich eine 27-Jährige mit kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München auf den Nachhauseweg. Bereits in der Schäufeleinstraße Ecke Mitterhoferstraße fiel ihr eine auffällige Person auf. Kurz vor der Haustür fasste der bislang unbekannte Täter der 27-Jährigen unvermittelt von hinten mit beiden Händen in den Intimbereich. Zu weiteren Handlungen kam es nicht und der unbekannte Täter rannte in Richtung Schäufeleinstraße davon.

Die 27-Jährge begab sich daraufhin in die elterliche Wohnung und berichtete ihren Eltern von dem Vorfall. Daraufhin verständigte der Vater der 27-Jährigen den Polizeinotruf 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte bislang nicht zur Identifizierung des Täters.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25 Jahre, ca. 165 cm, dunkelhäutig, grün-schwarze-Jacke, schwarze Wintermütze, dunkle Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Agnes-Bernauer-Straße, Schäufeleinstraße und Mitterhoferstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

30. Einbruch in Arztpraxis – Grünwald

Im Zeitraum von Dienstag, 30.12.2025, gegen 18:00 Uhr, bis Montag, 05.01.2026, gegen 07:55 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Arztpraxis in Grünwald.

Anschließend wurden die Räumlichkeiten der Arztpraxis durchsucht und ein Standtresor mit Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags entwendet. Die unbekannten Täter konnten die Praxis unerkannte und unbemerkt auf dem Betretungsweg verlassen.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Nördliche Münchner Straße und Forsthausstraße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

31. Ermittlung eines Tatverdächtigen aufgrund DNA-Abgleich nach Einbruch in ein Geschäft – Altstadt

In der Zeit von Freitag, 14.03.2025, gegen 19:00 Uhr, bis Montag, 17.03.2025, gegen 07:30 Uhr, verschaffte sich ein 39-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Altstadt.

Dieser entwendete aus einer Vitrine fünf Flaschen hochwertigen Alkohol. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Eine gesicherte tatrelevante DNA-Spur konnte mittels DNA-Abgleich zu dem 39-Jährigen führen. Der Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt. Aktuell stehen bundesweit mehrere Ausschreibungen zu Aufenthaltsermittlungen.

Das Kommissariat 52 führt die Ermittlungen fort.

32. Ermittlung eines Tatverdächtigen aufgrund DNA-Abgleich nach fünf Einbrüchen in Gewerbeobjekte – Stadtgebiet München

In der Zeit von Montag, 17.03.2025, gegen 22:00 Uhr, bis Dienstag, 25.03.2025, gegen 12:00 Uhr verschaffte sich ein 33-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München gewaltsam Zutritt zu vier Gaststätten und einer Lagerhalle im Stadtgebiet München. Von dort entwendete er Wertgegenstände (u.a. Bargeld und Spirituosen) in Wert eines niedrigen fünfstelligen Bereichs.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Eine gesicherte tatrelevante DNA-Spur konnte mittels DNA-Abgleich zu dem 33-Jährigen führen. Der 33-Jährige verbüßt aktuell eine Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt aufgrund eines Raubdelikts im vergangenen Jahr.

Da das Kommissariat 52 bereits zu diesem Zeitpunkt gegen den 33-Jährigen ermittelte, erfolgte ein regelmäßiger Informationsaustausch mit der Sachbearbeitenden Dienststelle der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck.

Im Zuge der Ermittlungen des Kommissariat 52 konnte dies durch DNA-Vergleichsgutachten bestätigt werden. Das Kommissariat 52 führt die Ermittlungen fort.

33. Verkehrsunfall, Pkw kollidiert mit Lichtmast; zwei Personen verletzt – Schwabing

Am Montag, 05.01.2026, gegen 20:50 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Kleintransporter, Ford, auf der Ifflandstraße stadtauswärts. In dem Fahrzeug befanden sich noch ein 18- und ein 55-Jähriger, ebenfalls mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Freising. Der 39-Jährige kam mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den Grünstreifen. Dort streifte er zunächst einen Lichtmast und prallte schließlich gegen einen zweiten Lichtmast. Der zweite Lichtmast stürzte auf die Fahrbahn und blieb quer über dieser, unbeleuchtet liegen. Im Anschluss darauf prallte der Kleintransporter gegen die linke Leitplanke und blieb dort verunfallt stehen.

Kurze Zeit später fuhr ein 46-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Pkw, BMW, ebenfalls die Ifflandstraße in Richtung Isarring. Er erkannte den unbeleuchteten Lichtmast auf der Fahrbahn zu spät und prallte frontal gegen diesen. Ein 29-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit, welcher mit einem Pkw, VW, hinter dem BMW fuhr, fuhr auf diesen auf.

Bei dem Unfall wurde der 39-Jährige sowie der 29-Jährige verletzt. Der 39-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte bei der Verkehrsunfallaufnahme beim 39-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen während der Unfallaufnahme.

Der 39-Jährige wurde u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.