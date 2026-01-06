ALTENREUTH, LKR, KULMBACH. Am Montagnachmittag brannte eine Gartenhütte in der Ortsmitte des Gemeindeteils Altenreuth. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 14 Uhr meldete der Bewohner den Brand der Hütte in seinem Garten, welche kurze Zeit später schon in Vollbrand stand. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Bayreuth ermitteln nun zur Brandursache und bitten um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.