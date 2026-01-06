BAYREUTH. Am Sonntagabend sahen es Unbekannte auf ein Firmengebäude in der Gottlieb-Keim-Straße im Ortsteil Wolfsbach ab und stiegen gewaltsam über ein Fenster ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Die Unbekannten verschafften sich vermutlich gegen 21.45 Uhr Zutritt zu der Firma. Ob die Täter etwas entwendeten, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Gottlieb-Keim-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.