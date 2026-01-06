INGOLSTADT. Bislang Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntagmittag (04.01.2026) auf Montagmittag (05.01.2026) in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Unsernherrn ein.

Der oder die Täter nutzten dort die Abwesenheit einer Rentnerin und verschafften sich in dieser Zeit durch Aufhebeln eines Badfensters Zutritt in das Wohnanwesen.

Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus nach Diebesgut. Ob die Täter fündig wurden, konnte noch nicht festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.