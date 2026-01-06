KEMPTEN. In den frühen Morgenstunden des 06.01.2026 wurde der Integrierten Leitstelle Allgäu ein Brand eines Zimmers im Dachgeschoss eines Hauses am Hildegardplatz in Kempten mitgeteilt. Die ersteintreffende Streife der Polizei Kempten und der Feuerwehr stellten Flammen im Dachgeschoss fest und begannen sofort mit der Evakuierung des Hauses und der Brandbekämpfung. Aus bislang unbekanntem Grund brannte im Dachgeschoss abgestellter Unrat. Bei den Evakuierungsmaßnahmen wurden zwei Polizeibeamte leicht durch den Rauch verletzt. Beide konnten jedoch nach ärztlicher Versorgung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren der Stadt Kempten und St. Mang ist es zu verdanken, dass keine weiteren Personen verletzt wurden. Die Versorgung der Anwohner wurden durch zahlreiche Mitglieder der Rettungsdienste vor Ort durchgeführt.

