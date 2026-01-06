WALDMÜNCHEN, LKRS. CHAM. In den frühen Morgenstunden vom Dienstag, 6. Januar, geriet ein Gebäude in Waldmünchen in Brand. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

Gegen 03:30 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Schulstraße gerufen, da ein Gebäude in Brand geraten war. Die beiden Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Verletzt wurde nach derzeitigem Sachstand niemand, der Sachschaden wird jedoch auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten von verschiedenen Feuerwehren aus dem Landkreis Cham, unterstützt durch eine Einheit der tschechischen Feuerwehr, dauern aktuell noch an. Ein Übergreifen auf die Nachbaranwesen konnte bislang verhindert werden. Die Kriminalpolizei Regensburg übernimmt die Ermittlungen. Hierbei werden auch speziell ausgebildete Brandfahnder zur Klärung der Brandursache eingesetzt.