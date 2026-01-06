DURACH. Am Montagabend kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Durach. Vermutlich bekam der Wohnungsmieter ein schwerwiegendes medizinisches Problem in seiner Wohnung. Die auf dem Herd stehende Mahlzeit konnte somit nicht abgeschaltet werden. Es kam dabei zu einer Rauchentwicklung und die Rauchmelder lösten aus. Die aufmerksamen Nachbarn verständigten die Feuerwehr, welche die Türe öffnete und den 64-jährigen Mieter rettete. Dieser wurde in eine Spezialklinik zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber geflogen. Aufgrund des erst unklaren Lagebildes waren die Feuerwehren aus Kempten und Durach, sowie drei Rettungswagen eingesetzt. Ein Schaden in der Wohnung entstand nicht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kempten und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten.

(Memmingen KDD)