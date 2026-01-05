AUßERNZELL, LKR. DEGGENDORF. Am Samstagabend (03.01.2026) gegen 20.15 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand nach Außernzell gerufen.

Ein Wohnwagen, der im Garten eines Wohnanwesens aufestellt war, fing aus bislang unbekannten Gründen an zu brennen. Bewohner aus dem Wohnhaus bemerkte den Brand und verständigten Polizei und Feuerwehr. Der 60-jährige Deutsche befand sich zu dem Zeitpunkt in dem Wohnwagen. Er konnte selbst rechtzeitig das Fahrzeug verlassen, erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit den Löscharbeiten, jedoch griff das Feuer auf die angrenzende Hecke soiwe zum Teil auf da Gebäude über. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen insbesondere zur Brandursache übernommen. Zur Ursache und zum Sachschaden kann bislang noch keine Aussage getroffen werden.

Veröffentlicht: 05.01.2026, 13.45 Uhr