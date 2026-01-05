22. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Lochhausen

In der Zeit von Mittwoch, 24.12.2025, 10:00 Uhr, bis Samstag, 03.01.2026, 15:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit des Hausbewohners auf bislang unbekannte Weise Zutritt in das Anwesen. Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unter Mitnahme von Schmuck, Gold und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Scharinenbachstraße und Wichnantstraße (Lochhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

23. Jugendlicher durch pyrotechnischen Gegenstand verletzt – Trudering

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 20:30 Uhr, hantierte ein Jugendlicher mit einem pyrotechnischen Gegenstand, welcher in der Folge zündete. Hierbei wurde der Jugendliche im Gesichtsbereich verletzt und verständigte auf Grund dessen den Polizeinotruf 110. Der ebenfalls hinzugezogene Rettungswagen verbrachte den Jugendlichen daraufhin in ein Krankenhaus, wo trotz sofortiger Operation eine dauerhafte Sehbeeinträchtigung nicht verhindert werden konnte.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 geführt.

In Folge des genannten Vorfalls, weist die Polizei München erneut daraufhin, dass der Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen eine erhebliche Gefahr darstellen kann. Auf einen sachgemäßen Umgang wird explizit hingewiesen.

24. Mehrere Sachbeschädigungen an Privatanwesen – Stadtgebiet München

Im Zeitraum von Mittwoch, 31.12.2025, gegen 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 01.01.2025, gegen 00:15 Uhr, kam es in mehreren Fällen zu Sprengstoffexplosionen in Privatanwesen.

Fall 1:

Am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 22:30 Uhr, befand sich eine 31-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit gemeinsam mit einem 5-Jährigen und einem 3-Jährigen, beide mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit, in ihrer Wohnung in Berg am Laim. Die 31-Jährige vernahm einen lauten Knall und stellte ein Loch im Türblatt ihrer Wohnungstür fest. Zudem war das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses verraucht.

Die 31-Jährige informierte daraufhin den Notruf. Die eingesetzten Polizeibeamten führten vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Nach bisherigen Erkenntnisstand wurde die Wohnungstür durch unbekannte Täter mittels einer unbekannten Sprengvorrichtung beschädigt.

Alle Anwohner blieben unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Fall 2:

Am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 23:10 Uhr, befand sich ein 63-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München in seiner Wohnung in Riem und nahm dort ein lautes Geräusch wahr. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Täter mittels eines Sprengsatzes das Küchenfenster der Wohnung zur Explosion gebracht. Aufgrund dessen wurde ein Fenster komplett entglast und die Glassplitter in der Wohnung verteilt.

Der 63-Jährige wurde dabei nicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Fall 3:

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 00:15 Uhr, befand sich ein 37-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München in seinem Mehrfamilienhaus und nahm ein Knallgeräusch wahr. Außerdem bemerkte er im Haus einen ausgelösten Rauchmelder. Der 37-Jährige konnte feststellen, dass in der Wohnungstür seines nicht anwesenden Nachbarn ein Loch befindlich war. Zudem war das Treppenhaus verraucht.

Der 37-Jährige informierte den Notruf. Die eingesetzten Kräfte der Polizei und der Feuerwehr trafen kurz darauf in der Wohnung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter einen Sprengsatz an er Wohnungstür angebracht, zur Sprengung gebracht und sich in unbekannte Richtung entfernt. Dadurch entstand ein Schaden an der Wohnungstür, im Inneren der Wohnung und außerhalb der Wohnung. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Alle Anwohner blieben unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen in allen Fällen werden vom Kommissariat 13 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Altöttinger Straße, Schlüsselbergstraße, Simbacher Straße (Berg am Laim); Elisabeth-Mann-Borgese-Straße, Heinrich-Böll-Straße, Maria-Montessori-Straße (Riem) sowie Tulbeckstraße, Ganghoferstraße und Ligsalzstraße (Schwanthaler Höhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

25. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Neuperlach

Am Sonntag, 04.01.2026, gegen 16:30 Uhr, befanden sich eine 16-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und eine 14-Jährige mit ugandischer Staatsbürgerschaft, beide mit Wohnsitz in München, im Außenbereich eines Schwimmbades in Ramersdorf. Im Schwimmbecken stellten sie beim Vorbeigehen zwei Männer fest, die jeweils augenscheinlich ihre Genitalien anfassten und die beiden Mädchen dabei ansahen. Die 16-Jährige und die 14-Jährige meldeten den Vorfall dem Schwimmbadpersonal, welches wiederum die Polizei verständigte.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten die beiden Männer, ein 45-Jähriger und ein 54-Jähriger, beide mit irakischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München angetroffen und festgenommen werden.

Beide wurden wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.