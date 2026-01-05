NEUNKIRCHEN A.BRAND, LKR. FORCHHEIM. Am Sonntagnachmittag brannte in einem Wohnanwesen in Neunkirchen a.Brand ein elektrisches Golfcart. Das Feuer verursachte hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt zur bislang unklaren Brandursache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 14.20 Uhr bemerkten Anwohner im Gemeindeteil „Rödlas“ in der gleichnamigen Straße eine Rauchentwicklung aus einer Garage, die in ein Einfamilienhaus integriert ist. In der Garage geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein dort abgestelltes elektrisches Golfcart in Brand. Die Flammen griffen auf die Garage über und beschädigten dadurch ebenfalls eine im Erdgeschoss befindliche Werkstatt.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Wohnbereiche. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen und prüft derzeit die Brandursache.

Personen, die am Sonntagnachmittag im Bereich der Straße Rödlas verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.