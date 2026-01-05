BAMBERG. Am Sonntagabend stand in einer Kleingartenanlage im Bereich der Kemmernstraße eine größere Gartenhütte in Vollbrand. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet deshalb um Zeugenhinweise.

Zwischen 19 und 20 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle und der Polizei mehrere Notrufe ein, die einen sichtbaren Brand nahe der Autobahn A70 meldeten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine rund 50 Quadratmeter große Gartenhütte bereits vollständig. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein und brachte das Feuer unter Kontrolle.

Das Innere der Hütte brannte nahezu vollständig aus. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Brandfahnder der Kripo Bamberg haben die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Personen, die am Sonntagabend im Bereich der Kleingartenanlage an der Kemmernstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.