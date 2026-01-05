Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Coburg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

SESSLACH / ITZGRUND, LKR. COBURG. Nach einer Serie von Einbrüchen in der Nacht von vergangenem Montag auf Dienstag im Landkreis Coburg gelang den örtlichen Polizeidienststellen sowie der Kriminalpolizei Coburg ein schneller Ermittlungserfolg. Zwei Tatverdächtige befinden sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten dauern an.

Im Schutze der Dunkelheit kam es in der Nacht auf Dienstag, 30.12.2025, im Bereich Seßlach und Itzgrund zu mehreren Aufbrüchen von Garagen, Scheunen und Maschinenhallen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand richtete sich das Interesse der Einbrecher vor allem auf Motorsägen und Werkzeuge. In mehreren Fällen entwendeten die Täter Motorsägen, in anderen blieb es beim Versuch. Der bislang bekannte Entwendungsschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich, hinzu kommen Sachschäden in bislang unbekannter Höhe.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Verbindung zu einer Durchsuchungsmaßnahme bei Ebern in Unterfranken. Dort stellten Einsatzkräfte in einem Wohnanwesen umfangreiches mutmaßliches Diebesgut sicher, das nun den bekannten Tatorten und Geschädigten in Oberfranken zugeordnet wird.

Die Polizei nahm im Zuge der Ermittlungen zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 45 und 36 Jahren fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurden die Tatverdächtigen am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Kriminalpolizei Coburg sowie die unterfränkischen Kollegen prüfen derzeit, ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Einbrüche in Ober- und Unterfranken in Betracht kommen. Die Ermittlungen dauern an.