LANDSHUT, LKR. KELHEIM. Aufgrund anderweitiger Ermittlungen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberfranken geriet ein zur Tatzeit 20-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Kelheim in den Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Nach der Sicherstellung und Auswertung eines Mobiltelefons Anfang 2022 geriet ein 20-Jähriger in Verdacht, über sein Mobiltelefon sowohl kinderpornografische als auch verfassungswidrige/rechtsradikale Inhalte verschickt zu haben. Ermittler des sog. „Arbeitsbereiches Kinderpornografie“ (AB KiPo) der Kriminalpolizeiinspektion Landshut haben daraufhin die Wohnung des Mannes durchsucht und u. a. sein Mobiltelefon sichergestellt.

Bei der Auswertung des Mobiltelefons stellten die Ermittler zunächst über 1.500 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen dabei über Einzel- bzw. über mehrere Chatgruppen u. a. kinder-jugendpornografische Inhalte sowie verfassungs- und gewaltverherrlichende Inhalte verbreitet worden sein.

Insgesamt wurden dabei, so der derzeitige Stand, über 300 Chatteilnehmer, davon über 250 deutsche und ausländische Anschlussinhaber festgestellt und in der Folge entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Im Zuge dieser umfangreichen und noch andauernden Ermittlungen sind bislang weit über 230.000 Nachrichten mit über 80.000 Dateianhängen von den Beamten des AB KiPo gesichtet und dabei über 1.000 Nachrichten mit strafrechtlich relevanten Inhalten festgestellt worden.

Veröffentlicht: 05.01.2026, 08.15 Uhr