BUCHLOE. Am Sonntagmittag kam es zu einem Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus in Buchloe. Ein Nachbar stand vor seiner Haustüre und konnte Flammen und Rauch aus dem Eingangsbereich des betroffenen Nachbarhauses feststellen und informierte unverzüglich den Notruf der Polizei und Feuerwehr. Die einzige Bewohnerin des Hauses konnte sich selbstständig aus dem Haus retten und wurde durch ihre Nachbarn erstversorgt. Sie wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Feuer konnte durch das schnelle und professionelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr Buchloe abgelöscht werden. Es entstand dennoch ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Ein Übergreifen der Flammen auf eines der nahestehenden Nachbargebäude konnte verhindert werden. Durch die Feuerwehr Buchloe wurde eine Katze der Bewohnerin aus dem Gebäude gerettet und mit Sauerstoff erstversorgt. Sie wurde unverzüglich in eine nahegelegene Tierklinik verbracht.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Buchloe und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur derzeit noch unklaren Brandursache, erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der KPS Kaufbeuren.

