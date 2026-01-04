STRAUBING. Auseinandersetzung zwischen Straubinger und Ingolstädter Fans.

Am 04.01.2026 gegen 13:45 Uhr kam es im Vorfeld zum Eishockey-Derby Straubing gegen Ingolstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Ultra-Gruppierungen. Eine Gruppe Ingolstädter bewegte sich vom Bahnhof in Richtung Innenstadt, wo sich bereits die Gruppe aus Straubing aufhielt. Beide trafen Am Platzl neben der Kirche St. Veit aufeinander. Hierbei schlugen 5-6 Fans aus Ingolstadt auf einen Straubinger ein, welcher bei dem Konflikt eine Gesichtsverletzung davontrug und im Krankenhaus behandelt werden musste. Die teilweise vermummten Täter suchten nach der Aktion wieder Schutz in der Gruppe und entfernten sich Richtung Stadion.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tatablauf bzw. zu den Tätern geben? Wurden ggf. Fotos oder Videos der Auseinandersetzung gefertigt? Bitte mit der Polizei Straubing unter 09421/868-2320 in Verbindung setzen.