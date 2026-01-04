MARKTGRAITZ, LKR. LICHTENFELS. Über 100.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagnachmittag beim Brand einer Garage in Marktgraitz. Das Feuer beschädigte auch ein angebautes Wohnhaus. Glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen.

Die Mitteilung über den Brand in der Lettenreuther Straße ging gegen 16.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Coburg ein. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannten die in der Garage gelagerten Gegenstände bereits lichterloh. Die Flammen griffen auch auf das unmittelbar angebaute Wohnhaus über und beschädigten es stark. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Durch das rasche Eingreifen der umliegenden Feuerwehren war der Brand schnell unter Kontrolle, sodass ein Übergreifen der Flammen auf weitere angrenzende Gebäude weitgehend verhindert werden konnte. Die Garage brannte allerdings vollständig aus und das beschädigte Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

An den Brandort waren rund 130 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Lichtenfels geeilt. Der Kriminaldauerdienst aus Coburg hat die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers übernommen.