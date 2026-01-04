NÜRNBERG. (10) Bei einer Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am frühen Samstagmorgen (03.01.2026) stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sondern auch, dass ihm der verwendete Pkw gar nicht gehörte. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt.



Der weiße Mercedes Transporter fiel der Streife gegen 05:00 Uhr morgens deshalb ins Auge, weil er im Bereich der Grasersgasse entgegen der Einbahnstraße fuhr. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und wollten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Dieser jedoch stellte sein Fahrzeug ab, versperrte es und stellte sich offenbar schlafend. Erst nachdem die Beamten den Mann mehrfach aufgefordert hatten, das Fahrzeug zu öffnen und androhten, es sonst selbst zu tun, öffnete der 41-Jährige (deutsch) die Türen. Daraufhin gab er an, dass er das fremde Fahrzeug offenstehend mit samt Schlüsseln vorgefunden habe und damit losfuhr. Außerdem gab er den Polizisten zu verstehen, dass er vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert habe.

Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens sowie wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der 41-Jährige musste die Streife zur Dienststelle begleiten, um sich dort einer ärztlichen Blutentnahme zu unterziehen.



Erstellt durch: Marc Siegl