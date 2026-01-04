NÜRNBERG. (8) Ein 54-Jähriger versuchte am Freitagabend (02.01.2026) in einem Nürnberger Geschäft mit falschen Banknoten zu bezahlen. Der Mann flog auf und wurde an die Polizei übergeben.



Der 54-jährige Slowake begab sich gegen 19:15 Uhr zur Kasse eines Kaufhauses in der Königstraße und übergab dem Mitarbeiter an der Kasse vermeintlich vier 50-Euro-Scheine, um seine Waren zu bezahlen. Bei der Überprüfung der Banknoten stellte der Mitarbeiter fest, dass es sich lediglich bei den beiden außenliegenden Scheinen um echte 50er handelte. Die beiden mittleren Scheine waren Filmgeld und mit ‚Copy‘ beschriftet. Der Schwindel flog auf und der Mitartbeiter alarmierte die Polizei.

Gegen den 54-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Inverkehrbringens von Falschgeld ein.



Erstellt durch: Marc Siegl