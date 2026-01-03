NÜRNBERG. (7) Am Samstagabend (03.01.2026) kam es anlässlich der aktuellen Entwicklungen im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela zu einer Spontanversammlung im Nürnberger Stadtgebiet. Insgesamt wurden rund 100 Teilnehmer gezählt.



Ab etwa 18:00 Uhr fanden sich mehrere Personen am Rosa-Luxemburg-Platz ein und gaben an, anlässlich des US-Angriffs auf Venezuela eine Demonstration abhalten zu wollen. Nach einer zunächst stationären Kundgebung setzten sich die in der Spitze rund 100 Teilnehmer ab 18:30 Uhr als Aufzug in Bewegung. Dieser führte über den Marientor-/Königstorgraben sowie den Bahnhofsplatz in die Gleißbühlstraße. Hier wurde die Versammlung gegen 18:50 Uhr von den Teilnehmern beendet.

Zu versammlungsbezogenen Störungen kam es nicht. Der Einsatz wurde unter der Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte mit Hilfe meherer Einsatzkräfte umliegender Nürnberger Dienststellen betreut.



Erstellt durch: Marc Siegl