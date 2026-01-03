PETTING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Samstag, den 3. Januar 2026, ereignete sich gegen 12.13 Uhr auf der Kreisstraße 32, direkt an der Landkreisgrenze, ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Berchtesgadener Land war mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Laufen führt, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und wird dabei von einem Gutachter unterstützt.

Am Samstagmittag befuhr ein 85-jähriger Mann aus dem Landkreis Berchtesgadener Land die Kreisstraße 32 in Fahrtrichtung Leobendorf, ausgehend von Petting. Auf Höhe Geisbach kam sein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der allein im Fahrzeug befindliche Mann wurde von Ersthelfern aus dem Pkw geborgen, die umgehend Reanimationsmaßnahmen einleiteten. Kurz darauf fing das Fahrzeug Feuer und stand wenig später in Vollbrand. Trotz der sofortigen Wiederbelebungsversuche verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Die Kreisstraße TS 32/BGL 15 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme etwa dreieinhalb Stunden vollständig gesperrt. Neben den Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Vor Ort waren insgesamt 72 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Petting, Laufen und Leobendorf, ein Notarzt, ein Rettungswagen und das Kriseninterventionsteam des BRK, das HIT Traunstein sowie die Kreisbrandinspektionen Traunstein und Berchtesgadener Land sowie ein Rettungshubschrauber.

Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein von der Polizeiinspektion Laufen geführt.