HEPBERG, LKRS. EICHSTÄTT.In der Nacht auf den heutigen Freitag überfielen zwei Täter eine Autobahntankstelle bei Hepberg. Zwei Tatverdächtige konnten kurze Zeit später festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 01.45 Uhr betraten zwei zunächst unbekannte Männer die Tankstelle an der Rastanlage Köschinger Forst-West. Sie packten unvermittelt einen am Verkaufstresen stehenden Angestellten, schlugen ihn nieder und zogen den am Boden liegenden 62-jährigen Deutschen in die Herrentoilette.

In der Folge versuchten die Täter die Kassen im Verkaufsraum zu öffnen. Da ihnen dies nicht gelang, entwendeten sie Zigaretten und E-Zigaretten (sog. Vapes). Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß vom Gelände der Rastanlage.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten beide Tatverdächtige in Hepberg angetroffen und festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-Jährigen mit nigerianischer Staatsbürgerschaft und einen 27 Jahre alten Somalier, die beide im Landkreis Eichstätt wohnhaft sind.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin die Männer an Justizvollzugsanstalten überstellt wurden.