HILPOLTSTEIN. (4) In der Nacht zum Mittwoch (31.12.2025) versuchten zunächst Unbekannte, in ein Firmengebäude in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) einzubrechen. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige fest.



Gegen 02:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei die Mitteilung über einen möglichen Einbruch in eine Firma in der Bahnhofstraße ein. Als sich alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Hilpoltstein dem Tatort näherten und nach verdächtigen Personen Ausschau hielten, fielen den Beamten zwei Männer auf, die von dem Firmenanwesen wegliefen. Die Einsatzkräfte stoppten die Personen und fanden bei ihnen Aufbruchswerkzeug auf. Daraufhin nahmen sie die beiden Tatverdächtigen (beide 26, rumänisch) vorläufig fest.

Bei der folgenden Überprüfung des Firmengeländes fanden die Polizisten frische Einbruchsspuren an einer Garage auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm daraufhin die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und sicherte unter anderem relevante Spuren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden 26-Jährigen dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Personen einen Untersuchungshaftbefehl. Die beiden müssen sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.



