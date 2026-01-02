LANDSHUT. Am Mittwoch (31.12.2025) wurde die Polizei von einem Zugführer informiert, dass ein Fahrgast wohl in der Zugtoilette einen Brand entzündet hat. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Gegen 02.30 Uhr informierte der Zugführer die Polizei, nachdem er in einer Zugtoilette einen Brand entdeckt hatte, der von einem Mann verursacht wurde. Den Brand konnte der Zugführer umgehend löschen, bevor das Feuer übergriff. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann, einen 36-jährigen Deutschen festnehmen. Verletzt wurde dabei niemand, der entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandlegung übernommen. Der 36-Jährige wurde am Donnerstag (01.01.2026) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, wobei der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl erlassen wurde. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 02.01.2026, 13.25 Uhr