MAIERHÖFEN. Seit dem 31.12.2025 wird ein 47-jähriger Mann aus Maierhöfen aus einer sozialpsychiatrischen Einrichtung im Ortsteil Ringenberg vermisst. Wer kann Hinweise zu seinem Verbleib geben?

Der Mann befindet sich derzeit vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde zuletzt dabei beobachtet, wie er die Einrichtung aus Ringenberg in Richtung Maierhöfen zu Fuß verließ. Bislang kehrte er nicht zurück.

Der Vermisste könnte sich orientierungslos im Freien aufhalten oder öffentliche Verkehrsmittel in Maierhöfen in unbekannte Richtung genutzt haben.

Beschreibung des Vermissten:

Circa 172 cm groß

90 kg, kräftige Statur

Vollbart, fast schulterlanges Haar

Trägt eine Anzugjacke (Jacket) und ein hellblaues Hemd

Dunkle Jeans

Führt eventuell Selbstgespräche in seiner Muttersprache türkisch

Nachdem nicht auszuschließen ist, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, wurden zahlreiche Einsatzkräfte, unter anderem auch die Feuerwehr, Hundestaffeln, Wärmebilddrohnen und ein Hubschrauber zur Suche nach dem 47-Jährigen herangezogen. Bislang konnte die Person nicht aufgefunden werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person können der Polizei Lindenberg unter der Nummer 08381/9201-0 zugeleitet werden.

