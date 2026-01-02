5. Pkw entzieht sich Kontrolle und kollidiert mit Ampel – Laim

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 08:40 Uhr, befuhr ein mit zwei Personen besetzter VW Polo die Waldwiesenstraße in Fahrtrichtung Silberdistelstraße. Eine Polizeistreife wollte das Fahrzeug im fließenden Verkehr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer leistete den Anhaltesignalen nicht Folge und beschleunigte stattdessen, um sich der Kontrolle zu entziehen.

An der Einmündung zur Senftenauerstraße / Silberdistelstraße verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Ampelanlage. Durch die Kollision kam das Fahrzeug zum Stillstand. Unmittelbar nach dem Stillstand des Fahrzeugs stiegen zwei männliche Personen aus und flüchteten vom Unfallort.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte ein 21-jähriger Rumäne mit Wohnsitz in München eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Eine zweite ebenfalls männliche Person konnte zunächst flüchten, verlor hierbei jedoch seine Jacke mitsamt Geldbeutel und Personalausweis. Erste Ermittlungen zeigen, dass es sich bei der zweiten geflüchteten Person um einen 20-jährigen Rumänen ebenfalls mit Wohnsitz in München handelt.

Beide Männer sind derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Hinweise auf eine Drogenintoxikation beim 21-Jährigen führten zur Anordnung einer Blutentnahme bei diesem. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Feststellung der tatsächlichen Fahrereigenschaft, übernahm die Verkehrspolizeiinspektion München.

6. Raub einer Jacke – Giesing

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 08:30 Uhr, befand sich ein 41-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, fußläufig im Bereich der Perlacher Straße. Unvermittelt traten drei bislang unbekannte Täter an den 41-Jährigen heran und schubsten sowie schlugen den 41-Jährigen, woraufhin dieser bewusstlos wurde. Als der 41-Jährige wieder zu Bewusstsein kam, bemerkte er das Fehlen seiner zuvor getragenen Jacke. In dieser befand sich sein Geldbeutel mit einem hohen zweistelligen Bargeldbetrag.

Der 41-Jährige begab sich anschließend selbstständig an die Wohnadresse seines Bruders und verständigte hier den Polizeinotruf 110. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen am Tatort führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Der 41-Jährige wurde in der Folge mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat 21 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Ca. 20 Jahre alt, 170 cm groß, Haarfarbe schwarz, weiße Turnschuhe, südländisches Erscheinungsbild

Täter 2:

Ca. 20 Jahre alt, 170 cm groß, Haarfarbe schwarz, schwarzer Hoodie, dunkle Mütze, südländisches Erscheinungsbild

Täter 3:

Unbekanntes Alter, 170 cm groß, schwarze Haare, südländische Erscheinung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Perlacher Straße und Valeppstraße

(Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

7. Festnahme von zwei Tatverdächtigen wegen Abfeuerns einer Silvesterrakete in Menschenmenge – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 31.12.2025, um 22:35 Uhr, befanden sich zwei zunächst unbekannte, männliche Täter, in der Bayerstraße. Hier zündeten sie gemeinschaftlich eine Silvesterrakete in der Hand und hielten diese gezielt in Richtung einer größeren Menschenansammlung von ca. 20 Personen. Den ca. 20 Personen, welche auf einem Gehweg standen, gelang es der annähernden Rakete mittels Sprung zur Seite auszuweichen. Nachdem die Rakete inmitten der Menschenansammlung umgesetzt hatte, liefen alle Personen aus der Gruppe fluchtartig davon.

Der Vorgang konnte von Polizeibeamten, die sich zur Tatzeit in der Nähe befunden hatten, beobachtet und die beiden tatverdächtigen Männer, ein 27-jähriger Syrer mit Wohnsitz im Raum Ingolstadt und ein 23 Jahre alter Syrer mit Wohnsitz im Raum Freising, noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Gegen sie wird wegen eines Verbrechens der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden beide Tatverdächtige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer war im angegebenen Tatzeitraum im Bereich der Bayerstraße unterwegs und befand sich in der Menschenansammlung, die durch den Raketenbeschuss tangiert war?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder hierdurch verletzt worden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

8. Festnahme von vier Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung durch Pyrotechnik – Neuhausen- Nymphenburg

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 01:05 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie vier Täter mittels Pyrotechnik einen Mülleimer sowie ein abgestelltes Pedelec beschädigten. Der Zeuge verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten die vier 16-jährigen Tatverdächtigen, alle mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen.

Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht genau beziffert werden.

Die vier Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

9. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Diebstahl und Sachbeschädigung – Allach

Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 20:50 Uhr, verschafften sich zwei bis dato unbekannte Täter gewaltsam über ein Tor Zutritt zu einem Einkaufszentrum im Allach. Dort durchsuchten sie erst den Thekenbereich eines Imbisses und entwendeten zwei Mülleimer, mehrere Getränke sowie ein Messer. Zudem verunreinigten sie die Küche und ein Büro mit Fäkalien.

Anschließend öffneten sie ein Rolltor zu einem weiteren Geschäft und entwendeten dort eine Kasse mit mehreren hundert Euro Bargeld, sowie diverse Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Im Rahmen der Sachbearbeitung zu einem weiteren Diebstahlsdelikt vom Dienstag, 30.12.2025, konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Bei diesen handelt es sich um zwei 14-jährige Deutsch-Iraker mit Wohnsitzen in München. Beide wurden vorläufig festgenommen. Einer der beiden wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung einem Erziehungsberechtigen übergeben. Der andere wurde anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die weiteren Ermittlung führt das Kommissariat 23.

10. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach gewerbsmäßigen Fahrraddiebstählen – Laim

Am Sonntag, 28.12.2025, meldete sich eine 35-Jährige Brasilianerin mit Wohnsitz in München bei einer Polizeiinspektion und teilte mit, dass sie soeben ihr kürzlich gestohlenes Fahrrad auf einer Online-Verkaufsplattform wiedergefunden hätte.

Daraufhin wurde ein Ankauftermin mit dem Verkäufer vereinbart, bei welchem von den eingesetzten Polizeibeamten ein 31-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden sowohl vor als auch im Wohnanwesen insgesamt 22 als gestohlen gemeldete Fahrräder, die z.T. mit neuen Fahrradschlössern gesichert waren, aufgefunden. Die entsprechenden Schlüssel konnten in der Wohnung aufgefunden werden.

Während der Durchsuchung kehrte eine weitere Bewohnerin, eine 26-jährige Deutsche, zur Wohnung zurück. Auch bei ihr wurden weitere Schlüssel für neue Fahrradschlösser aufgefunden, woraufhin sie ebenfalls vorläufig festgenommen wurde.

Da der 31-Jährige an einer anderen Anschrift gemeldet war, wurde durch den Ermittlungsrichter für diese Wohnung ebenfalls eine Durchsuchung angeordnet. Dort wurde ebenfalls ein hochwertiges, gestohlenes Fahrrad aufgefunden. Zwei weitere, ebenfalls über das Verkaufsportal angebotene Fahrräder, wurden anschließend im Keller aufgefunden.

Der 31-Jährige wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die 26-Jährige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Beide Tatverdächtigen wurden wegen des besonders schwerem Fall des Diebstahls angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.

11. Angriff auf Polizeibeamte – Neuperlach

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 00:42 Uhr, wurde die Polizei über eine Schlägerei in einer Bar in Neuperlach informiert. Mehrere Personen schlugen dabei aktuell auf einen Angestellten der Bar ein. Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten eskalierte die Situation erneut. Ein 23-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Köln schlug dabei einem 24-jährigen Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf, woraufhin beide zu Boden gingen. Am Boden liegend schlug der 23-Jährige weiterhin mit Fäusten auf den Polizeibeamten ein, bevor er schließlich durch die eingesetzten Polizeibeamten unter Kontrolle gebracht und vorläufig festgenommen werden konnte.

Bei der Festnahme des 23-Jährigen wurden die Beamten von bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen, welche versuchten die Festnahme des 23-Jährigen zu verhindern.

Insgesamt drei Polizeibeamte wurden dabei verletzt, wobei eine 25-jährige Polizeibeamtin sowie der 24-Jährige danach nicht mehr dienstfähig waren.

Der 23-Jährige wurde zu einer Dienststelle verbracht und nach Beendigung der Sachbearbeitung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Gefangenenbefreiung.

12. Brandfall – Schwanthalerhöhe

Am Donnerstag, 01.01.2025, gegen 04:05 Uhr, informierte ein Zeuge den Notruf über ein Feuer im Außenbereich eines Restaurants in der Bergmannstraße. Umgehend wurden Polizei und Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort geriet, vermutlich durch pyrotechnische Gegenstände, die Außenbestuhlung des Restaurants in Brand.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, werden vom Kommissariat 13 übernommen.