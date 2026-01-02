NEUSTADT B. COBURG, LKR. COBURG. In der Silvesternacht wurde ein Zigarettenautomat an der Hermann-Steiner-Straße im Ortsteil Wildenheid durch Böller aufgesprengt. Die Polizei sucht nach den Tatverdächtigen.

Ein Anwohner hörte gegen 1.15 Uhr einen lauten Schlag und bemerkte wenig später einen aufgesprengten Zigarettenautomaten. Noch bevor die Polizeistreife am Tatort eintraf, flüchteten zwei Tatverdächtige. Eine Fahndung nach ihnen blieb bisher ohne Erfolg.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Einer ist zirka 1,85 Meter groß und schlank. Er trug einen roten Pullover. Der andere ist etwa 1,75 Meter groß und hat eine kräftigere Statur. Er trug ein schwarzes Oberteil und einen dunklen Schal. Zudem hatte er einen Rucksack bei sich.

Der Schaden am Zigarettenautomaten wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die gegen 1.15 Uhr im Beriech der Hermann-Steiner-Straße in Coburg verdächtige Personen gesehen haben, oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.