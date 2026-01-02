RAISTING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Wie berichtet, hatten Einbrecher in der Nacht auf den 2. Dezember 2025 aus einem Wohnhaus in Raisting einen mehrere Hundert Kilogramm schweren Tresor entwendet. Zeugen fanden jetzt in einem Waldgebiet unweit des Tatorts den Tresor und Tatmittel. Die Ermittler der Kriminalpolizei Weilheim wenden sich mit einem Zeugenaufruf erneut an die Öffentlichkeit.

Bislang immer noch unbekannte Einbrecher waren in der Nacht auf den 2.Dezember 2025 gewaltsam in ein Wohnhaus im Mösleweg in Raisting eingedrungen und hatten aus einem Zimmer im Erdgeschoß einen rund 300 Kilogramm schweren Tresor samt wertvollem Inhalt entwendet. Die Geschädigten, ein Ehepaar, hatten zur Tatzeit in dem Haus geschlafen und die Tat erst am nächsten Morgen bemerkt.

Seitdem arbeitet das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Weilheim an der Klärung des Falles. Jetzt ergaben sich neue Ermittlungsansätze. Denn zwei Zeugen fanden zufällig in einem Waldgebiet („Flurstück Burggraben“), nur rund 1,2 Kilometer vom Tatort entfernt, den entwendeten Tresor und mehrere Tatmittel, welche die Einbrecher hier zurückließen. Es handelt sich dabei um eine türkisfarbene Sackkarre, das Untergestell einer Schubkarre und um einen Schneidbrenner.

NACHTRAG vom 02.01.2026: *** Foto Schneidbrenner gelöscht *** Gerät konnte zwischenzeitlich dem Besitzer zugeordnet werden

Die Ermittler der Kriminalpolizei wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer kann Angaben zur Herkunft oder den Besitzern der abgebildeten Geräte und Werkzeuge machen?

Wer vermisst vielleicht sogar diese Geräte oder Werkzeuge?

Wer kann der Kriminalpolizei sonst Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 6400 zu melden.